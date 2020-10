18-åring funnet død etter mulig arbeidsulykke

En 18 år gammel mann er funnet død i Larvik etter det politiet etterforsker som en arbeidsulykke.

Mannen ble funnet delvis begravd i jord i går kveld.

Ulykken skjedde i løpet av ettermiddagen fredag, men presist tidspunkt er uvisst. Mannen ble meldt savnet i forkant av funnet.

– Da dro man ut for å se på steder der han kunne tenkes å oppholde seg, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han hadde da jobbet med en maskin som bearbeidet matjord.

– Det er ting som tyder på at han skulle gjøre en type vedlikehold på maskinen, og så har det skjedd et uhell der han fikk matjord over seg, sier Grindem.

Saken etterforskes som en arbeidsulykke, melder politiet. De pårørende er varslet.