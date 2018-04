18-åring tiltalt for å ha voldtatt tre kvinner

En 18-åring er tiltalt for å ha voldtatt tre unge kvinner i perioden mellom 20. mai og 10. desember i fjor.

To av voldtektene skal ha skjedd mens kvinnene på grunn av søvn eller beruselse var ute av stand til å gjøre motstand, skriver Stavanger Aftenblad.

Den tredje skal ha skjedd på et utested i Stavanger, hvor mannen skal ha tatt kvelertak på en kvinne, eller presset henne mot en vegg på toalettet på utestedet, og så ha forgrepet seg på henne.

Kristin Jensen Undheim, som er bistandsadvokat for den første kvinnen som skal ha blitt voldtatt, mener saken er tragisk.

– Den er dypt tragisk ved at tiltalte ikke ble fanget opp før han klarte å utsette tre unge jenter for grove seksuelle overgrep. Min klient var den første som anmeldte, og vil møte å avgi forklaring for retten. Jeg vil følge saken og fremme krav om oppreisningserstatning på hennes vegne, sier Undheim til avisen.

18-åringen erkjenner at han har hatt seksuell omgang med noen av de fornærmede, men mener dette var frivillig og erkjenner ikke straffskyld.

Det er satt av fire dager til rettssaken som starter i Stavanger tingrett 7. mai.

(©NTB)

Mest sett siste uken Dette er Norges dyreste penthouse nå