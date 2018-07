18 døde i eksplosjon i Pakistan

Pakistanske medier melder at minst 25 personer er drept i en eksplosjon ved valglokale i Quetta.

40 skal være skadet. The Guradian melder at angrepet trolig var rettet mot politiet.

Extremely tragic news coming out of Balochistan once again. 18 people killed in Quetta in a bomb explosion, more than 12 injured. More causlties feared. #GeneralElection2018 pic.twitter.com/bpr1igsP3c