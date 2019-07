18 personer skadd i haglstorm i Italia

18 personer er fraktet til sykehus i den italienske I havnebyen Pescara etter at byen ble hardt rammet av uvær med hagl store som appelsiner.

Det opplyser ansatte ved akuttmottaket ved sykehuset i byen til det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Se video øverst i saken!

Flere av de skadde har fått sår som må sys, og mange har fått skader i hodet. Pescare ligger ved Adriaterhavet, i provinsen Abruzzo øst i landet.

Haglvær har også herjet i byen Venafro, der flere vinduer og frontruter på biler har blitt knust. Venafro ligger i Isernia-provinsen i det sentrale Italia.

Samtidig har det sørvestlige Sicilia blitt rammet av en skog- og buskbrann. I feriebyen San Vito Lo Capo kunne 750 turister vende tilbake onsdag etter at de kvelden før måtte evakuere via sjøveien for å unnslippe flammene.

Se video av haglet under:



Se bilde av store hagl som falt ned i Pescara i Italia 9. juli: