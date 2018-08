Bomsatsene øker med 50 prosent:

18.000 kroner i bompenger - vurderer å flytte fra byen

Bompengeutgiftene øker for svært mange nordmenn i årene som kommer. Nå snakker noen om måtte flytte. En av dem er Randi Erlandsen (46), som sier til Fædrelandsvennen at hun vurderer å flytte etter at bompengene nesten blir doblet til 18.000 kroner årlig. Foto: Privat/Statens Vegvesen