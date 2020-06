19-åring døde etter trafikkulykke i Bergen

Tenåringen døde på Haukeland sykehus av skadene han fikk i ulykken på Sørås.

Bergen (BA): Torsdag melder politiet at 19 år gamle Tobias Bøe Foss er død, etter den tragiske ulykken i Steinsvikvegen tirsdag morgen. Navnet offentliggjøres i samråd med avdødes foreldre.

Les saken i Bergensavisen

Bilen Foss kjørte kolliderte med en buss, trolig i høy hastighet. 19-åringen og hans jevnaldrende kamerat ble sammen med bussjåføren (57) hardt skadd og fraktet til sykehus. Tilstanden til kameraten og bussjåføren torsdag er ikke kjent.

Haukeland sykehus igangsatte intensiv behandling, men livet til 19-åringen sto ikke til å redde. Onsdag morgen døde han.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, men både bussen og privatbilen hadde kamera. Videoopptak fra bussen er overlevert til politiet.

– Politiet mistenker at det er holdt høy fart, sa innsatsleder Frank Listøl i Vest politidistrikt til BA på ulykkesstedet.

Det er 50-sone på strekningen. Ifølge politiet kan det også se ut som om bussjåføren har forsøkt å unngå sammenstøt ved å legge bussen helt ut på kanten av veien.

Minnestund

Politiet ved Bergen sør politistasjon skal etterforske ulykken videre med bistand fra kriminalteknikere fra Vest politidistrikt.

Statens vegvesens ulykkesgruppe og Havarikommisjonen for tyngre kjøretøy skal bistå politiet i etterforskningen.

De to 19-åringene hadde begge tilknytning til Sandsli videregående skole. Den avdøde var tidligere elev ved skolen. Onsdag holdt skolen åpent, slik at sjokkerte og sørgende ungdommer kunne samles.

– Vi gjør dette for å ivareta elever som er knyttet til dette. Mange kjenner hverandre og tilhører samme miljø, uttalte rektor ved skolen, Rune Dolvik.

– Det er forferdelig tragisk når ungdommer er involvert i denne typen ulykker, tilføyde han.

Også natt til torsdag hadde venner av de to 19-åringene samling ved ulykkesstedet, der de la ned blomster og skjøt opp fyrverkeri. Stemningen var svært dempet, der flere gråt og var sterkt preget av hendelsen. Mange hadde med seg lys, som ble tent på stedet.

Politiet hadde på forhånd sperret av veien i et kvarter etter midnatt, slik at de flere hundretalls ungdommene kunne få en trygg og rolig minnesmarkering.

Sendte ut feil dødsbudskap

Tre timer etter ulykken tirsdag meldte politiet at 19-åringen var omkommet, noe som viste seg å være feil. Først om ettermiddagen kom kontrabeskjeden om at mannen fortsatt var i live.

«Politiet beklager på det sterkeste at vi kom med opplysninger om at en person var omkommet. Vi har vært i kontakt med de pårørende og beklaget direkte overfor dem. Vi beklager også at det ble sendt ut feil informasjon til presse om dødsbudskapet.» het det i pressemeldingen.