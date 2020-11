19-åring kollapset etter å ha blitt pisket 150 ganger for å ha voldtatt et barn

Bildene av den unge mannen går nå verden rundt.

NEW YORK (Nettavisen): En 19 år gammel mann som tidligere i år ble arrestert for å ha voldtatt et barn, ble nylig pisket med nærmere 150 slag i Indonesia.

Måtte ta pause

Ifølge nyhetsbyrået AFP kollapset mannen under piskingen, slik at de måtte ta en pause.

Etter at mannen hadde fått behandling av lege, fortsatte de piskingen. Totalt mottok mannen 146 slag.

Hendelsen fant sted i byen Idi Rayeuk i øst Aceh-provinsen på torsdag i forrige uke. Her er pisking en vanlig form for straff om man bryter med Islamsk lovgivning, skriver nyhetsbyrået.

Selve piskingen ble utført av en maskert sharia-offiser.

Nyhetsbyrået skriver at mannen ble arrestert tidligere i år da han skal ha forgrepet seg på og voldtatt et barn som man ikke har offentliggjort alderen på.

- Ment å skulle være avskrekkende

Dommen på 146 slag er en straff som bare gis til det mest alvorlige lovbruddene.

- Maksimumsstraffen er ment å skulle være avskrekkende, uttalte Ivan Nanjjar Alavi, hos påtalemyndigheten til de fremmøtte reporterne.

AFP skriver at Aceh, som har rundt fem millioner innbyggere, er den eneste regionen i Indonesia som har innført islamsk lov. Det ble gjort som en en del av en autonomiavtale med sentralregjeringen, som førte til slutten på et langvarig separatistisk opprør.

Pisking har ifølge NTB vært en utbredt straffemetode i Aceh-provinsen, blant annet for gambling, alkoholkonsumering, sex mellom homofile og forhold utenfor ekteskap.

I begynnelsen av januar i fjor ble to tenåringer straffet med 17 piskeslag etter at de kjærtegnet hverandre offentlig i Aceh-provinsen i Indonesia.

I desember året før ble to menn pisket 100 ganger hver, etter at de hadde sex med mindreårige jenter.

