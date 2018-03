19-åring tiltalt for drapsforsøk etter å ha knivstukket 16-åring på Lier-skole

Promotion med annonselenker Interiørnyheter 2018

En 19 år gammel mann som knivstakk en jente (16) på St. Hallvard videregående skole i Lier i Buskerud i september i fjor, er tiltalt for drapsforsøk.

Mannens forsvarer, Marius Ihlebæk, har ikke hatt anledning til å gå gjennom tiltalebeslutningen med sin klient, men skal gjennomgå den med han i fengselet mandag. I en tekstmelding til NTB skriver han imidlertid at klienten helt siden han ble pågrepet, har vært klar på at han er uenig i siktelsen om drapsforsøk.

Han erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk, fordi han ikke har hatt noe forsett om å ta livet av fornærmede, ifølge forsvareren.

– Han erkjenner imidlertid straffskyld for grov kroppsskade. Han er sterkt preget og angrer dypt på det som skjedde, skriver Ihlebæk.

Hovedforhandlingen er foreløpig berammet til 11. til 14. juni, opplyser Ihlebæk.

Elever og lærere ble vitner

Knivstikkingen skjedde i en korridor inne på St. Hallvard videregående skole like før klokken 11 mandag 4. september 2017, og både lærere og mange av jentas medelever ble vitne til hendelsen.

19-åringen har sagt at de to på et tidspunkt var kjærester, men jentas far har ifølge NRK avvist dette.

Jenta ble stukket flere ganger i overkroppen. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten ble 16-åringen påført massive blødninger og livstruende skader som ville medført døden dersom jenta ikke raskt hadde fått omfattende medisinsk behandling. Det tok flere uker før hun var sterk nok til å avhøres av politiet. Jenta ble knivstukket 17 ganger og lå fem uker på sykehus. Hun måtte ifølge faren gjennom tre operasjoner.

Truet jenta

Et par måneder før knivstikkingen var mannen blitt anmeldt for å ha drapstruet jenta, og ble ilagt besøksforbud. Statsadvokaten har også tatt ut tiltale for disse truslene.

Ifølge tiltalen skal mannen blant annet ha skrevet «Gå og dø din jævla hore» og «Jeg kommer til å finne deg og fuckings drepe deg» i meldinger til jenta.

