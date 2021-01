20 år siden drapet på Benjamin Hermansen - arrangerer digitalt fakkeltog

Tirsdag er det 20 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av erklærte nynazister på Holmlia i Oslo.

– For tjue år siden lovte vi aldri å glemme. Det løftet har vi holdt, og det skal vi fortsette å holde. Drapet på Benjamin skulle aldri ha skjedd, og det er vårt felles ansvar å sørge for at det ikke skjer igjen, sier Beatriz Jaquotot i Benjamins Minnefond.

Minnefondet og lokalmiljøet i Holmlia markerer dagen tirsdag med ett minutts stillhet og digital fakkellenke. De oppfordrer hele Norge til å delta i markeringen.

Rådhusklokkene i Oslo og kirkeklokkene på Holmlia kommer også til å markere dagen ved å spille Beatles' «Yesterday».

15-åringen ble drept kvelden 26. januar 2001, da han sto utenfor en butikk sammen med kameraten sin.

Da kjørte en bil inn på parkeringsplassen med tre nynazister. To av dem jaget guttene, og fikk til slutt tak i 15-åringen. Han ble knivstukket i ryggen, brystet og armen.

Drapet var rasemotivert, og vekket stort engasjement over hele landet. Over 40.000 nordmenn gikk i fakkeltog for å uttrykke avstand og avsky mot rasisme i etterkant av drapet.

(©NTB)

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk