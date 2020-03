20-åring mistet livet etter paragliderulykke i Bodø

En 20 år gammel mann er død etter en paragliderulykke ved Keiservarden i Bodø fredag.

Politiet varslet om ulykken, som skjedde etter et utspring fra Keiservarden i Bodø, ved 17.50-tiden fredag ettermiddag. Like etter midnatt natt til lørdag opplyste politiet at mannen døde av skadene han pådro seg i ulykken.

– Politiet har ikke et klart hendelsesforløp og håper etterforskningen vil klargjøre dette, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas i Nordland politidistrikt.

Ifølge Avisa Nordland var det 20 år gamle Henrik Holand Solø som omkom i ulykken og foreldrene skal ha gitt tillatelse til å gå ut med navn og alder.

– I vår dypeste sorg og smerte meddeler vi dere om at vår inderlig kjære sønn Henrik Holand Solø omkom i paraglider-ulykken i Bodø i går ettermiddag, skriver foreldrene Thor Solø og Anne Marie Holand på Facebook.

