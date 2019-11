20 nye saker i Nav-skandalen

Det er funnet 20 nye saker som kan være rammet av Nav-skandalen. 11 til må undersøkes videre.

Siden 2012 har Nav feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, 36 av dem til fengsel. Den lengste dommen er på åtte måneder.

Domstolene fikk mandag 28. oktober en oversikt over «Nav-saker» fra Riksadvokaten. Dette er saker hvor det kan være avsagt dom på feil lovforståelse. Domstolene har blitt bedt om å undersøke om de har behandlet andre Nav-saker der det kan være avsagt dom på feilaktig grunnlag. Resultatet av søket foreligger nå.

Domstoladministrasjonen har så langt avdekket 20 nye «Nav-saker».

Det er snakk om saker som omfatter sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger og opphold i EØS-land etter juli 2012.

11 saker mangler opplysninger

Det er avdekket 20 nye saker. Det er i tillegg funnet 11 saker hvor det mangler opplysninger i dommen som gjør det mulig å utelukke at sakene er omfattet. I begge typer saker må Riksadvokaten vurdere om sakene skal fremmes for Gjenopptakelseskommisjonen, skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding.

I tillegg har halvparten av landets tingretter meldt inn over 20 nye saker der uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel.

Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har opprettet en egen innsatsgruppe som skal ta kontakt med disse.

Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.

Mandag hadde 260 personer tatt kontakt med Nav som følge av trygdeskandalen.

- De som er berørt av «Nav-skandalen» skal vite at vi i Norges domstoler gjør hva vi kan for at det raskt blir ryddet opp, sier direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke.

Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen sier 31 saker må undersøkes for å avgjøre om de skal gjenopptas. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Kan bli gjenopptatt

- Derfor satte vi i gang arbeidet for å finne ut om det kan være flere saker enn de Riksadvokaten først var klar over. Vår gjennomgang viser at det er nødvendig å se nærmere på ytterligere 31 saker. Oversikten over disse sakene har vi i dag sendt over til fungerende riksadvokat som må vurdere om det er grunnlag for å begjære sakene gjenopptatt. Samtidig sender vi oversikten til mediene for å bidra til åpenhet om sakene, sier han.

Sakene det gjelder har vært oppe i Oslo tingrett, Glomdal tingrett, Hammerfest tingrett, Hedmarken tingrett, Nord-Troms tingrett, Salten tingrett, Follo tingrett, Frostating lagmannsrett, Drammen tingrett, Stavanger tingrett, Vestfold tingrett, Gjøvik tingrett, Bergen tingrett, Lister tingrett, Nedre Romerike tingrett, Kristiansand tingrett, Sør-Trøndelag tingrett og Haugaland tingrett.

I de uklare sakene skal det ikke være kjent hvilket land personene har oppholdt seg i.