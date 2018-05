200 år siden Karl Marx ble født

Hundrevis av tilskuere samlet seg i byen Trier i Tyskland lørdag for å markere 200-årsdagen til Karl Marx og bivåne avdukingen av en statue av kommunismens far.

Både inviterte prominente gjester og demonstranter var kommet til Karl Marx' fødeby for å feire eller protestere i forbindelse med 200-årsjubileet for den omstridte filosofen, forfatteren og politiske økonomen.

Den 5,5 meter høye bronsestatuen som ble avduket i sentrum av byen, er en gave fra Kina, og avdukingen var høydepunktet i feiringen av 200-årsjubilanten.

Blant de mange gjestene var Marx' tippoldebarn Frederique Longuet-Marx samt flere kjente tyske kultur- og medieprofiler.

Men ikke alle synes 200-årsjubileet er noe å feire, og politiet i Trier hadde fått forsterkninger for å kunne møte de mange hundre demonstrantene som på forhånd hadde varslet sin ankomst til byen. Men lørdag ettermiddag var det imidlertid fortsatt rolig og ingen tilløp til protestaksjoner.

Nestlederen i den tyske PEN-klubben hadde tatt til orde for at avdukingen av den kinesiske Marx-statuen burde utsettes til den kinesiske poeten Liu Xia, enken etter fredsprisvinneren Liu Xiaobo, var satt fri fra husarrest og hadde fått lov til å reise fra Kina.

Det høyrepopulistiske og innvandringsfiendtlige partiet AfD hadde varslet en stille marsj gjennom Trier i løpet av lørdagen for å minnes alle ofrene for kommunismen, og de vil også holde en våkenatt til støtte for den forbudte Falun Gong-bevegelsen i Kina.

Samtidig har en marxist-allianse, deriblant medlemmer fra venstrepartiet Die Linke og det tyske kommunistpartiet, planlagt en demonstrasjon mot kapitalisme og utnyttelse.

