2021-valget er allerede tapt for Erna

Kampen om Viken, Vestland og Troms & Finnmark vil avgjøre stortingsvalget i 2021. Dermed er det over og ut for Erna og Siv.

Vi har bak oss et kommune- og fylkestingsvalg som ble prega av et så marginalt spørsmål som bompenger. Stortingsvalget om to år vil bli enda rarere: Det vil komme til å bli totalt dominert av noe så marginalt som hvor fylkesgrensene skal gå her i landet.

Strengt tatt tror jeg ikke folk flest i Sarpsborg, Asker, Drammen, Bergen, Leikanger, Tromsø og Alta er veldig opptatt av hvor rådhuset er plassert. Problemet er at dette handler om følelser. Om lokal identitet. Det er her regjeringa Solberg har bomma, og det noe så kapitalt.

Den Høyre-dominerte regjeringa kommer til å snuble i egne bein – i et spørsmål verken statsministeren eller finansministeren er veldig interessert i. Høyre har aldri ivra for regionreformen, og Frp er prinsipiell motstander av det forvaltningsorganet som heter fylkeskommunen. Hvem er tilhenger av den helt absurde konstruksjonen Viken? Kristelig Folkeparti! Kanskje også minipartiet Venstre?

Partiene som regjerer i Viken etter lokalvalget har allerede vedtatt at de vil oppløse Viken hvis det blir regjeringsskifte i 2021. Det samme er tilfelle lengst nord i landet, og alt tyder på at det samme vil skje i Vestland. Deretter kommer vel Innlandet – sammenslåinga av Hedmark og Oppland?

Hvis det blir regjeringsskifte? Det store flertallet av velgerne kommer til å ha oppløsing av de nye storfylkene som sin viktigste sak når de skal avgi sin stemme. Dermed er utfallet gitt.

Kan regjeringa Solberg snu når det gjelder regionreformen? Neppe – dét vil være et alt for stort prestisjetap. Det gir således ikke høye odds for den som vil sette penger på at Senterpartiet vil bli langt større enn Høyre når stemmene skal telles opp i 2021.

Vi kommer sikkert til å diskutere arbeidsliv, EØS, miljø, skatt og olje fram mot september 2021. Men alt dette vil drukne i kampen om fylkesgrensene.

Erna Solberg gjør lurt i å følge rådet Anne Holt gir i sin siste roman – å sikte seg inn på generalsekretærjobben i FN. Statsministertaburetten er for lengst reservert Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum.