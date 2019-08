21 skadet seg alvorlig på elsparkesykkel i Oslo

Siden i vår har legevakten i Oslo og akuttmottaket på Ullevål fått inn 337 personer som hadde skadet seg under bruk av elektrisk sparkesykkel

Tallene gjelder over en firemånedersperiode, fra 1. april til og med 31. juli, melder NRK.

Ifølge skadelegevakten hadde 21 av dem alvorlige skader, mens resten hadde lettere eller moderate skader. Tallene omfatter alle elsparkesykler, også de i privat eie.

I samme periode registrerte Oslo skadelegevakt over 22.000 skader totalt. Dermed utgjør skadene på elsparkesykkel 1,5 prosent av alle tilfellene.

Både politiet og Trygg Trafikk ønsker strengere regler for elsparkesykler.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (Frp) vedgår at ordningen ikke fungerer optimalt i dag, men mener likevel elsparkesyklene er et viktig tilskudd i byene.

– En ulykke er en for mye, og vi må bidra til holdningsskapende arbeid slik at folk på elsparkesykkel oppfører seg. Vi må få ned ulykkestallene ved å sikre oss at folk oppfører seg i trafikken.

Han opplyser at Samferdselsdepartementet har invitert utleieselskapene til et møte i september.

– Møtet er for å høre hva vi sammen kan gjøre for at det blir bedre, sier Skjervold.

