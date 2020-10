215,7 millioner til årets TV-aksjon

TV-aksjonen hadde mandag morgen samlet inn 215,7 millioner til Verdens Naturfond (WWF) og deres arbeid mot plast i havet.

– Dette har vært et annerledes-år på alle måter. Jeg er utrolig takknemlig for alle som har bidratt i kampen for å ta vare på havet og menneskene som er avhengige av det, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

Nesten en firedel av pengene kommer fra regjeringen, som søndag kveld opplyste at de bevilger 50 millioner kroner til TV-aksjonen.

Litt mindre enn i fjor

– Dette er en viktig sak som vi har jobbet mye med de siste årene, sa statsministeren da hun deltok i NRKs sending søndag kveld.

Solberg pekte på at engasjementet for saken er stort blant de yngre generasjonen i Norge.

– De fleste brevene jeg får fra barn, dreier seg om plast i havet, røpet hun.

Det har vært knyttet stor spenning til hvor mye årets aksjon vil samle inn. Ved 6-tiden mandag morgen var det samlet inn 215,7 millioner kroner.

I fjor samlet TV-aksjonen inn 240,5 millioner kroner til Cares arbeid for kvinners rettigheter. Det utgjør 40,34 kroner per innbygger.

Bøssebærerne holdt seg hjemme

På grunn av koronapandemien var årets aksjon av det heldigitale slaget, noe som er første gang. Dermed var det i år digitale bøssebærere, og ingen swom banket på dører.

Leder for TV-aksjonen Vibecke Østby mener aksjonen likevel har klart å mobilisere det norske folk og å samle nasjonen.

– På tross av at vi ikke har kunnet møtes fysisk på døra til hverandre, har TV-aksjonen også i år samlet nasjonen til en dugnad for fellesskap og solidaritet med mennesker i sårbare livssituasjoner, sier hun.

Fuglefjell i plast

Aksjonen har vært omstridt, og ifølge WWF har 32 kommuner sagt at de ikke stiller opp. Det er flere ulike grunner til at kommunene ikke vil delta, men mange oppgir at de er uenige med WWF i flere standpunkt.

Ifølge NRK har 23 av disse kommunene mye ulv. I disse kommunene var også den totale givergleden mer enn halvert sammenlignet med i 2019, ifølge kanalen.

Det er flere dager siden de første kronene begynte å rulle inn, og allerede fredag hadde WWF fått inn mer enn 39 millioner kroner til saken.

Søndag kveld delte statsministeren et bilde fra Runde fuglefjell i Herøy som viser et fuglerede bygget av plast.

«Det eksemplifiserer godt hvordan plast i havet ødelegger og dreper naturen. Det kan vi ikke akseptere», tvitrer Solberg, som oppfordret folk til å støtte WWF.

