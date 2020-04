22 forskere: Sveriges koronastrategi har slått feil

Sverige må endre kurs og stenge skoler og restauranter som i Norge og Finland, forlanger en gruppe forskere i et opprop.

22 forskere retter sviende kritikk mot Folkhälsomyndigheten for å bremse koronautbruddet i Sverige, skriver Aftonbladet.

Nå mener de politikerne må gripe inn med raske og radikale tiltak.

Direkte klokka 14: De siste koronatallene fra Sverige

Det er i et debattinnlegg i DN Debatt at forskerne ber om at Sverige endrer kurs. «I Sverige stiger dødstallene mot Italias høyder, til forskjell fra i våre naboland», heter det innledningsvis i debattinnlegget.

- Tvilsomme beskjeder

Jan Lötvall, professor i klinisk allergologi ved Göteborgs universitet, er en av dem som har skrevet under på oppropet. Til Aftonbladet sier han at folk flest ikke har forstått alvoret:

- Det er fordi de har fått tvilsomme beskjeder fra Folkhälsomyndigheten og våre folkevalgte.

Forskerne sier Sverige må endre kurs og at det må skje raskt. Blant annet foreslår de at skoler og restauranter stenger på samme måte som i Norge og Finland.

Kommentar: Hvis han holder Norge stengt til nyttår, er det svært dårlige nyheter for din økonomi

Har rammet eldreomsorgen hardt

Spredningen av koronaviruset har særlig rammet den svenske eldreomsorgen. Folkhälsomyndigheten anslår at nesten 40 prosent av alle dødsfall har skjedd på sykehjemmene.

Les også: Trump raser etter rapporter om at han ignorerte korona

En av dem som jobber i eldreomsorgen forteller til Aftonbladet at hun føler at de ansatte og beboerne er blitt sviktet. Hun forteller at det kom som et sjokk da institusjonen hun jobber på i Stockholm-regionen fikk inn smitten. Institusjonen har rundt 100 beboere fra 70 år og oppover og har opplevd en håndfull korona-dødsfall:

- Det er vi som skal beskytte og hjelpe de eldre, men i stedet er risikoen stor for at det er vi som tar livet av dem, sier hun til avisa.