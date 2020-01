Jeg får ikke 22. juli ut av mitt hode. Jeg ser den britiske filmen om 22. juli, og Kylie Minogues «Can’t Get It Out Of My Head» klinger i mitt hode. Akkurat sånn har jeg det. Jeg får rett og slett ikke dette ut av mitt hode. Hvordan kunne det skje?

Jeg har hørt radiodokumentaren med denne tittelen «22. juli – hvordan kunne det skje?» Jeg har sett «Utøya 22. juli». Og jeg ser dramaet om 22. juli som nå vises på NRK TV. Jeg gråter nesten hele tida, og tenker stadig oftere:

Hvordan kunne det skje?

Det er bare terroristen som bærer ansvaret for sine handlinger? Korrekt. Men ansvaret for at dette kunne skje, hviler på mange andres skuldre. Planene for å stenge Grubbegata var mange år gamle, men ble somla bort i byråkratiet. Delta – våre presumptivt beste menn og kvinner i politiet – var nær ved å havarere i Bunnefjorden i en gummiflåte. Som følge av at ledelsen egentlig ikke visste hvor Utøya var, og derfor valgte å sette politiets beste menn og kvinner ut i en båt fatalt langt unna Utøya. Et beredskapshelikopter sto klar til bruk, men var ikke bemanna.

Verst av alt, og dette er hva jeg overhodet ikke kan få ut av mitt hode: På en postit-lapp i politiets alarmsentral lå registreringsnummeret på bilen Anders Behring Breivik kjørte på vei til Utøya. Den ble oppdaga alt for seint, og dermed kom det ingen melding via et kommunikasjonssystem som utrolig nok skulle vise seg å ikke fungere mellom Oslo- og Buskerud politidistrikt.

Bomba i regjeringskvartalet gikk av 15.25. Ni minutter seinere, klokka 15.34, ble politiet informert om nummeret på bilen Anders Behring Breivik brukte til Utøya. Deretter gikk det nesten halvannen time før Kripos sendte varsel om registreringsnummeret. I mellomtida utførte terroristen sine bestialske gjerninger, mot ungdommer som ikke hadde annet til hensikt enn «to make the world a better place».

Vi behøver strengt tatt ingen Gjørvkommisjon for å fastslå det faktum som er bortimot umulig å leve med: Hvis den beredskapen vi alle trodde var intakt hadde fungert, ville Utøya-massakren vært unngått. 69 ble ungdommer drept. I tillegg kommer alle som overlevde, men som har fått sine liv lagt i grus.

Ingen er stilt til ansvar.

Hvordan kunne det skje?

I den britiske filmen sier det skadeskutte offeret Viljar at han håper Breivik «råtner i fengselet». Jeg er stolt over at landet jeg lever i greide å gjennomføre rettssaken på et vis som er en rettsstat verdig. Men jeg er enig med Viljar.