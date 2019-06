22. juli-senter blir bevart i nytt regjeringskvartal

Stortinget slår tirsdag fast at 22. juli-senteret i Oslo sentrum skal bli en del av det nye regjeringskvartalet.

En samlet kommunal- og forvaltningskomité står bak formuleringen som nasjonalforsamlingen slutter seg til:

– Stortinget ber regjeringen sørge for at så mye som mulig av 22. juli-senteret slik det står i dag, bør bevares og bli et viktig element i det nye regjeringskvartalet.

AUF-leder Ina Rangønes Libak er glad for enigheten i stortingsbehandlingen.

– Dette er viktig fordi det er ett av to steder i Norge man fortsatt ser tydelige bevis etter terroren 22. juli, sier hun til NTB.

I en verden hvor konspirasjonsteorier og alternative virkelighetsforståelser får fotfeste, er det viktig å bevare de synlige bevisene på at angrepet fant sted, fremholder Libak. Hun ble selv skutt fire ganger på Utøya.

– Å bevare 22. juli-senteret der det er, er viktig for å forhindre at det skjer igjen, sier hun, og ber regjeringen følge opp saken videre.

