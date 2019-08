22 måneder gammel jente døde etter å ha blitt forlatt inne i glovarm bil

Familien skal ikke ha kommet før tre timer etter at jenta var funnet død.

En 22 måneder gammel jente døde etter å ha blitt funnet livløs innelåst i en van.

Bilen sto parkert på en pendlerstasjon i Lindenwold, New Jersey, i USA, ifølge CNN.

Familien kom tre timer senere

De amerikanske nødetatene fikk meldingen fredag ettermiddag etter at en forbipasserende fikk øye på barnet inne i bilen. Politiet ankom stedet og knuste bilruten ved synet av den livløse kroppen, fortalte påtalemyndigheten i Camden County i en pressemelding.

Ifølge CBS kom ikke familien til åstedet før tre timer senere.

Babyen ble erklært død på stedet klokka 15.54, og etterforskingen pågår fortsatt. Ingen anklager har blitt reist enda.

Dødsfallet kommer mindre enn en måned etter at et ett år gammelt tvillingpar døde etter å ha blitt innelåst i en varm bil i New York. Faren skal visstnok ha glemt at barna var igjen i kjøretøyet, skriver People.

52 dødsfall i 2018



Hetebølger dreper 38 barn i gjennomsnitt hvert år, ifølge National Safety Council. Dette inkluderer episoder hvor barn har blitt gjenglemt inne i bilen, hvor de har klart å låse seg inne ved en feil og et fåtalls tilfeller hvor et barn med vilje har blitt etterlatt i bilen.

De fleste av hetebølge-dødsfallene skjer som følge av uhell. Det skriver NoHeatStroke.org, en statistikk-side som drives av San Joser Universitys avdeling for meteorolog- og klimaforskning. Mer enn halvparten skjedde da foreldre glemte at barna deres i baksetet. 26 prosent av barna døde etter å ha klatret inn i en bil på egenhånd, og 19 prosent ble etterlatt med vilje.

2018 var det hittil dødeligste året for barn i varme biler på over 20 år. Hele 52 barn mellom syv uker og fem år døde etter å ha blitt etterlatt i biler.