23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom

En 23 år gammel mann er tiltalt for å ha angrepet en forsvarsløs mann inne på et hotellrom i Stavanger i februar i fjor.

Mannen skal ha sparket fornærmede mot hodet mens han sov, eller var for beruset til å gjøre motstand, skriver Stavanger Aftenblad.

Påtalemyndigheten mener at de kan føre bevis for at 23-åringen gjentatte ganger slo den fornærmede mannen med en flaske og sparket ham i hodet og på kroppen.

Som følge av den grove volden, fikk den fornærmede mannen blant annet brudd i nesebeinet, tre utslåtte tenner og store hevelser ved ører og øyne. Mannen var innlagt på sykehus i to døgn etter hendelsen.

Den tiltalte 23-åringen erkjenner ikke straffskyld.

– Min klient har sagt at han forsvarte seg mot et angrep. Han vil forklare seg utfyllende om dette når rettssaken starter, sier tiltaltes forsvarer, advokat Anne Kroken.

Rettssaken starter i Stavanger tingrett torsdag. Det er satt av to dager til saken.