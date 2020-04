23 biler brent på en uke: Fare for at noen utnytter situasjonen

Når dette skrives har media meldt om at 23 biler i Oslo er brent bare den siste uka. Det er gjennomgående at noen er sett løpende fra åstedet og at politiet har mistanke om at de er påsatt.

Av Jan Bøhler, justiskomiteen på Stortinget

Det er også typisk at bilbrannene skjer i samme områder hvor det tidligere er meldt om flere bilbranner i 2018-19. De kommer dessuten i bølger med flere i en kort periode, noe som tyder på at de ikke er tilfeldige.

Det er særlig alvorlig at dette skjer under korona-krisen når politiets og brannvesenets ressurser er presset på grunn av at mange mannskaper er i karantene. Det kan virke som om kriminelle utnytter situasjonen med svært få mennesker ute i gatene og et politi med begrensede ressurser. Vi har nok av bekymringer for tida, og da er det ekstra ille at noen skaper mer uttrygghet i nærmiljøene våre.

Påtente bilbranner kan ha forskjellige motiver. Noen kan være rent hærverk og vandalisme, noen kan handle om forsikringssvindel, og noen kan dreie seg om målrettede aksjoner fra kriminelle miljøer som ledd i trusler, hevn, utpressing, innkreving, mm. Det er viktig for oss å få fakta og konkret kunnskap om dette som bare grundig etterforskning og oppklaring og dom i flest mulig saker kan bringe fram.

Risiko for å bli tatt

Dersom de som holder på med dette erfarer at risikoen for å bli tatt er svært liten, vil det øke faren for at vi får mer av det. Motsatt vil oppklaring av saker virke forebyggende og som en advarsel til aktørene. Derfor har jeg i flere omganger i de senere årene bedt skiftende justisministre om oversikt over hvor mange mistenkt påtente bilbranner vi har hatt de siste årene – og hvor mange som er oppklart og pådømt.

Til slutt fikk jeg et svar i fjor høst fra daværende justisminister Kallmyr fra Frp i fjor høst om at det bare i Oslo var 123 mistenkt påsatte bilbranner fra 2017 til 1. april 2019. Hvor mange, om noen, som var oppklart fikk jeg aldri svar på, selv etter tre forsøk. Et lite lyspunkt er det at av de siste åtte bil- og garasjebrannene i Oslo er fire personer i alderen 18-20 år pågrepet for en brann på Hovseter, vest i Oslo. Det er første gang siden jeg begynte å prøve å følge med på alle meldinger om mulig påtente bilbranner i 2017, at jeg har lest at noen er tatt.

ADVARER: Jan Bøhler tar opp temaet om bilbranner i Oslo. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Men alt tyder på at oppklaringsprosenten dessverre er uhyre lav. Særlig er det alvorlig at det ikke er meldt om at noen er tatt for bilbranner i områder hvor det har skjedd gjentatte ganger. Det faller ofte sammen med steder der vi har størst problemer med ungdoms- og gjengkriminalitet. Det gjelder både i Groruddalen, Oslo Sør og Indre by Øst. Desto viktigere bør det være å oppklare sakene, så vi ikke får soner hvor kriminelle føler at de kan herje uten særlig risiko. Alle innbyggere i byen vår har krav på like stor trygghet i nærområdet sitt.

Politiet kan bedre

Daværende justisminister sa i sitt svar til meg også at «Politidirektoratet oppgir at det generelt er utfordrende å oppklare bilbranner. Mangel på bevis medfører at de fleste sakene henlegges på grunn av ukjent gjerningsperson. Det er sjeldent at politiet har tekniske spor som kan knytte en konkret gjerningsperson til åstedet.»

MISTANKE: Fem biler brant på Sletteløkka på Linderud natt til lørdag forrige uke. Politiet mistenker at brannen er påsatt. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Jeg mener at vi trenger en mer offensiv holdning. Vi har heldigvis et meget godt og dyktig politi som i stor grad evner å oppklare saker som prioriteres. Det dreier seg blant annet om å samhandle og koordinere de ulike avdelingene og enhetene i politiet som sitter på hver sin kunnskap og kompetanse. Det gjelder brannetterforskere, de som jobber med ungdomskriminelle og gjengmiljøene, de som spaner og innhenter informasjon, osv. De må kobles for å finne spor og løsninger. Det er kalt Etterforskningsløftet som høres fint og riktig ut - bare det gjennomføres og gir resultater.

Vår nye justisminister Mæland har nå hendene fulle med å styre og planlegge innsatsen mot korona-krisen. Når det blir mer tid også for å gå inn i andre ting, vil jeg ta opp arbeidet med bilbranner med henne. Det gjelder både politiets prioritering og resultater og behovet for løpende statistikk over hvor mange det er. I mellomtida håper jeg politiet tar tak i gamle og nye saker, så vi ikke får noen videre eskalering.

