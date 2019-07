23 evakuert etter boligbrann i Stjørdal - mistenker at brannen er påsatt

Brannvesenet melder at de har kontroll på brannen som brøt ut i et boligkompleks i Stjørdal sentrum. Politiet mistenker at brannen er påsatt.

– Vi utelukker ikke at brannen er påsatt. Det er observert brann i flere søppelbøtter rundt bygget. De oppstår sjelden av seg selv, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB. – Vi ønsker kontakt med eventuelle vitner som kan ha sett noe, sier han. Politiet meldte om hendelsen klokken 5.19 fredag morgen. Boligkomplekset er nå tømt for mennesker. Totalt 23 personer ble evakuert fra bygningen – Det er en god del mennesker som er tatt ut. Det er ikke snakk om overtenning, men huset regnes for å være ubeboelig. Beboerne vil få et midlertidig sted å være, sier Kimo. Brannvesenet driver etterslukking på stedet. (©NTB)