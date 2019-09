23 kyr funnet døde etter lynnedslag

23 kyr ble alle drept da et voldsomt tordenvær bevegde seg over en gård nord i Texas i slutten av august.

En video lagt ut på Facebook viser det tragiske synet eieren av gården våknet opp til 28. august i år. 23 dyr ligger langs et gjerde på gården utenfor Annona i Texas - alle døde.

Det er bonde Trey Woodie som har lagt ut videoen, som er omtalt av en flere britiske og amerikanske medier.

Se videoen over!

Brennmerker

Han skriver at lynet skal ha truffet gjerdet kyrene lå ved, og ifølge Newsweek skal alle kyrene ha brennmerker på magen. En ku skal ha blitt funnet et stykke unna de andre.

- Det drepte totalt 15 voksne kyr og åtte kalver. Vi tror at når lynet slo ned så hadde det så høy spenning at det rett og slett støtte kua ut i midten av åkeren, skriver Woodie.

- Dette er noe av det villeste og sprøeste jeg har sett.

323 drept av lynnedslag på Hardangervidda

At dyr blir tatt av lynet er dessverre ikke helt uvanlig. I fjor sommer døde syv kyr da det slo ned lyn i Vestfold og i 2016 ble 323 villregn drept etter lynnedslag på Hardangervidda. Dyrene ble funnet i et privat jaktområde på vidda mellom Møsvatn og Kalhovd i Telemark.

- De lå døde i et ganske konsentrert område. Reinsdyr er flokkdyr og står ofte tett sammen. Under et kraftig tordenvær kan de ha stått enda tettere sammen i frykt, sier Knut Nylend ved Statens naturoppsyn sentral Skinnarbu i til NTB da.