23 prosent økning i overtredelser. UP-sjefen: - Bekymret

UP-sjefen er bekymret for råkjørere i sommer.

- Vi ser med uro tilbake på pinsehelgen som krevde fem liv i trafikken og er generelt bekymret for at for mange kjører for fort – i fire av ti dødsulykker er fart en medvirkende årsak, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Nettavisen.

- Derfor er vi også bekymret for hvordan trafikken i både utfartshelger og sommerferie kommer til å utarte seg. Det er derfor viktig at bilistene tar ansvar og overholder trafikkreglene.

23 prosent økning

Mange skal ut på norske veier under årets sommerferie. Rett i forkant av det ble aksjonsuka «Aksjon Grønne Veger» arrangert forrige uke.

Under aksjonsuka i 2019 ble det registrert 2.772 fartssaker. Forrige uke var samme aksjon arrangert, og 3.395 fartsovertredelser ble registrert på norske veier, hvilket vil si en økning på 23 prosent. Antall registrert i automatiske kontroller er ikke med i disse tallene, da tallene ikke er klare ennå.

Hittil i år er 20 prosent flere enn i fjor tatt for grove fartsovertredelser, som vil si at man kjører så fort at førerkort beslaglegges.

- Fram til nå i 2020, har vi erfart at stadig flere bilister kjører altfor fort på veiene, poengterer Hasseldal.

- Er det noen vits?

Etter en kontroll mellom Oddevall på Setskog i Viken fylke mandag uttrykte politikontakt Svein Engen i Aurskog-Høland frustrasjon over antallet fartssyndere.

- Jeg må rett og slett innrømme at jeg begynner å tvile på om det er noen vits i å ha fartskontroller, sa Engen til Indre Akershus Blad.

Kontrollen resulterte i fire førerkortbeslag, seks forenkla forelegg, samt et forelegg for ulovlig forbikjøring. Høyeste hastighet ble målt til 91 kilometer i 60-sona. Engen sier til Indre Akershus Blad han er usikker på hva som egentlig kan gjøre for å stoppe de som kjører for fort.

- De aller fleste i dette landet har arbeidsoppgaver der man ser resultater. Slik er det langt fra for oss, sier Engen, ifølge avisa, men påpeker at de vil være mer ute i sommer for å få antallet råkjørere ned.

Til Nettavisen sier Hasseldal at politiet vil jobbe mot økningen gjennom trafikksikkerhetsarbeidet som allerede gjøres ute på veiene.

- Vi ber også samtlige bilister om å overholde fartsgrensene, kjøre rusfri og være oppmerksomme i trafikken.