24 personer koronasmittet på tråler – kom til Tromsø mandag

Mannskapet nektes å gå i land.

(Nordlys.no): Totalt 24 personer av et mannskap på 34 personer om bord på den russiske tråleren «Obelyay», har testet positivt på covid-19.

Båten kom mandag denne uken til Tromsø. Samtlige om bord ble testet tirsdag – med svar samme kveld.

Hele mannskapet har hatt landlovsnekt siden de ankom Tromsø, opplyser Tromsø kommune i en pressemelding onsdag formiddag.

Varslet lørdag

– Alle som ikke har testet positivt, blir i løpet av dagen flyttet til egnet karantenested i regi av agenten. De som har testet positivt isoleres i Kroken, skriver kommunen i pressemeldingen.

Landlovsnekt innebærer at mannskapet ikke har lov til å gå i land. Kommunen regner derfor med at det er liten fare for spredning av smitte, heter det i pressemeldingen.

Kommunen ble varslet om mulig smitte lørdag, da «Obelyay» var på vei til Tromsø. En syk person ble hentet fra båten og sendt til Murmansk i Russland.

Stopp i Kirkenes

Tråleren hadde et kort stopp i Kirkenes 30. september. Også da var mannskapet underlagt landlovsnekt. Kommuneoverlegen i Sør-Varanger er informert og undersøker om det har vært kontakt mellom mannskapet og mennesker i Kirkenes.

Kommunen har varslet en pressekonferanse om saken klokken 13 onsdag, der også smittetilfellet i tilknytning Driv blir et tema.