25 bekreftet døde etter virusutbruddet i Kina

Nå er tallet 25 døde og 616 personer som har blitt rammet.

Coronaviruset har skapt frykt i Kina de siste dagene. Viruset som man antar hadde sitt utbrudd i byen Wuhan kommer også på verst tenkelige tidspunkt, siden kineserne feirer nytt nyttår i disse dager.

Nå som viruset sprer seg har også myndighetene bedt innbyggerne i byen Huanggang, 72 kilometer unna Wuhan, om å ikke forlate byen. I Wuhan har man valgt å stanse kollektivtransporten etter viruset, men likevel øker dødstallene. Torsdag formiddag har tallet økt til 25 døde, skriver Sky News.

Gå med munnbind

Det bor hele 11 millioner mennesker i Wuhan, og myndighetene har bedt samtlige om å ta på seg munnbind på offentlige områder og på jobb.

- Til min kunnskap har man aldri prøvd før å gi restriksjoner til 11 millioner mennesker som et forebyggende tiltak. Vi kan ikke si noe akkurat nå om det vil virke eller ikke, sier Gauden Galea, WHOs representant i Kina.

Lungebetennelse

Luftveisviruset har forårsaket utbrudd av lungebetennelse blant flere personer. Andre pasienter har milde luftveissymptomer som ligner symptomene til forkjølelse og influensa.

Flere av personene med påvist smitte, men ikke alle, har vært på et matmarked med sjømat og levende dyr i byen Wuhan. Markedet ble midlertidig stengt 1. januar.

Fraråder reise til Wuhan

Coronaviruset har i skrivende stund spredd seg til flere kinesiske provinser, samt landene Thailand, USA og Sør-Korea.

- I utgangspunktet, ikke reis til Wuhan. Og dere som er i Wuhan, vær vennlig å ikke forlat byen, sa viseminister i den nasjonale helsekommisjonen, Li Bin, på en pressekonferanse, ifølge BBC.

Li sier også at redusert reising, spesielt i området rundt Wuhan, kan «minke risikoen for spredning av viruset,» skriver The New York Times.

Verdens helseorganisasjon (WHO)) har innkalt til et krisemøte onsdag for å vurdere hvorvidt virusutbruddet er en « allmenn helsekrise med internasjonale bekymringer».

Her til lands har Folkehelseinstituttet sagt at man ikke kan utelukke at viruset kommer til Norge.

Videoen under skal vise medisinsk personell i vernedrakter som skanner flypassasjerer - og skaper frykt på sosiale medier:



- Videre spredning av viruset vil ikke være uventet, og vi må være forberedt på at det også kan komme smittede personer til Norge, sier seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding sent mandag kveld.

Til Nettavisen understreket Folkehelseinstituttet at de er klare, hvis noen skulle bli smittet her til lands.

- Det kan godt hende at viruset sprer seg, i hvert fall at det kommer enkelte tilfeller til Vesten. Det er ikke usannsynlig. Men jeg vil ikke kalle det en pandemi-situasjon. Folkehelseinstituttet er godt forberedt hvis det kommer til Norge. Beredskapen er på plass, sa overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge.