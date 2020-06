25 millioner ekstra til Oslo-politiet: - Vi er på vei mot svenske tilstander

Frp krever kraftig lut for å bremse utviklingen mot det de kaller «svenske tilstander».

- Vi ser at situasjonen i Oslo nå bare blir verre og verre. Barn så unge som 11 år rekrutteres til å bedrive vold og grov vinningskriminalitet. Det virker som at regjeringen er handlingslammet når problemet kommer opp. Derfor har Frp i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett nå sørget for at politiet i Oslo får 25 millioner kroner for å sikre en sterk tilstedeværelse i de utsatte områdene. Da sikrer vi at politiet er tett på kriminaliteten, slik at de får stanset den og får en mye bedre oversikt over situasjonen, sier Siv Jensen til Nettavisen.

Aina Stenersen i Oslo Frp kaller Oslo-byrådets håndtering av situasjonen som «helvetes» dårlig i et meningsinnlegg. Der skriver hun også at barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo er nesten tredoblet i løpet av de siste fire årene, og at det var en firedobling i antall trusler og angrep mot politiet fra 2017 til 2019.

- Vi ser en alarmerende utvikling på tallene for unge mennesker som bærer kniver og slagvåpen. Det bekymrer oss at unge mennesker utøver vold, og dette rammer ofre, og samfunnet hardt, skriver Stenersen.

Tidligere denne måneden lanserte partiet ti punkter som de mener må til for å bekjempe problemet. Blant annet ønsker Frp at kriminalomsorgen skal ta over ansvaret for unge lovbrytere fra barnevernet, og at politiet skal bli permanent bevæpnet.

Nå har Frp hentet 25 millioner kroner ekstra til Oslo politidistrikt i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Totalt har distriktet over tre milliarder i budsjett, og er den desidert største politienheten i Norge.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen vil at pengene skal brukes slik at politiet kan være mer tid stede i utsatte områder, og bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet.

- Vi er på full fart inn i svenske tilstander. Det kan vi ikke akseptere. Derfor er det svært bra at politiet styrkes, slik at de kan være mer tilstede i utsatte områder, sier Amundsen.

Han poengterer at penger ikke er alt, men at politiet også må få utvidede fullmakter, domstolen må dømme strengere, og det må etableres lukket institusjonstilbud for barn som bedriver kriminalitet.