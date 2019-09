25 millioner til mangfold innen kultur

En ny tilskuddsordning for inkludering i kulturlivet får 5 millioner kroner, ifølge regjeringens budsjettforslag. I alt gis det 25 millioner til slike tiltak.

Det opplyser kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) til NTB. Tiltakene skal stimulere til mangfold, integrering og likestilling i ulike prosjekter på kulturfeltet.

Fra før har idretten en ordning for integrering i idrettslag, og denne utgjør i dag 20 millioner kroner.

Etterlyst ordning

Ifølge statsråden har det frivillige kulturlivet etterlyst en tilsvarende ordning. Med den foreslåtte ordningen er hensikten å bidra til at alle barn – uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon – får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med andre barn.

– Både idretten, frivilligheten og kulturlivet er viktige arenaer for inkludering og integrering, og her gjøres det en svært god jobb med å inkludere og integrere flere inn i fellesskapet. Det gleder meg stort at kulturlivet ønsker å trappe opp innsatsen for økt inkludering og integrering, sier Grande i en kommentar til NTB.

– Vi skal ha et kulturliv og et samfunn som har rom for alle, uavhengig av kulturell eller sosial bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, etnisitet, nasjonalitet eller alder, fortsetter hun.

Søknadsbasert

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge – vil nå få i oppdrag å etablere en søknadsbasert ordning for inkludering i kulturlivet.

Norsk kulturråd får i budsjettforslaget 4,4 millioner kroner til arbeid som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.

– Kunst og kultur gir viktige bidrag til et levende demokrati der alle er frie til å ytre seg og der mangfold, skaperkraft og kreativitet er høyt verdsatt. Vi skaper trygge og tolerante samfunn ved å bygge mangfoldige fellesskap der flere kjenner seg hjemme, sier Grande.

