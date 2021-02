25 nye koronatilfeller bekreftet i Ulvik i Hardanger

Det er bekreftet 25 nye tilfeller av covidsmitte i Ulvik i Vestland fylke. Til sammen er 53 personer smittet og satt i isolasjon.

Det pågår et stort arbeid med smittesporing, og det er mange personer som skal testes, opplyser Ulvik herad.

Fra klokka 12 fredag stiller Bergen legevakt med testbil i Ulvik slik at testkapasiteten økes betydelig.

Ulvik ligger nordøst i Hardanger i Vestland fylke og har 1.067 innbyggere, ifølge Statistisk sentralbyrå. Til sammen fire kommuner rundt Hardangerfjorden har fått påvist tilfeller av mutert koronavirus.

Helsedirektoratet har konkludert med at utbruddet ikke krever statlig innblanding, opplyste helsedirektør Bjørn Guldvog onsdag.

– Det har vært dialog med kommunene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren for å tilrettelegge hva slags innsats som skal bli satt inn. Her ble det vurdert at planene man hadde hos Statsforvalteren og kommunen, ville være tilstrekkelige, sa Guldvog.

Ifølge en pressemelding fra Voss herad har to av de smittede i Ulvik vært på Voss. Det medfører at ti nærkontakter der må i karantene og at deres husstandsmedlemmer må i ventekarantene.

Så langt har kommunen ikke registrert noen positive svar på prøver som ble tatt tirsdag og onsdag. I tillegg er mistanken om smitte ved Voss videregående skole avkreftet.

