255 barn holdes inne i frykt for luftforurensing i Bergen

RØDT FARENIVÅ: Bergen kommune har varslet at det torsdag er fare for periodevis høy luftforurensing i trafikkerte strøk i Bergen. Fram til søndag er det ventet lite vind, oppholdsvær og fare for inversjon. På bildet: Bydelen Minde like sør for Bergen sentrum. Foto: Carina Johansen (NTB Scanpix)