26 hester har dødd på Santa Anita Park siden jul: - Et akutt problem

Nå krever senator at banen stenges for løp til problemet er løst.

LOS ANGELES (Nettavisen): Santa Anita Park i Arcadaia i California har vært i medienes søkelys siden sesongen startet 26. desember i fjor.

Hele 26 fullblodshester har mistet livet på banen like ved Los Angeles siden jul, noe som blant annet har ført til protester fra dyreaktivister.

Søndag døde hesten Kochees da skadene han pådro seg under et løp var så alvorlige at en operasjon ikke var nok. Det var den tredje hesten som døde på banen i Santa Anita på ni dager, skriver Los Angeles Times.

Krever tiltak

Hestedødsfallene har ført til protester ved Santa Anita Park. California-senator Dianne Feinstein gikk hardt ut etter at Kochees ble den 26. hesten som har mistet livet ved banen denne sesongen.

- Hvor mange hester må dø før konkrete grep blir tatt for å adressere det som tydelig er et akutt problem? spør Feinsten i en uttalelse, ifølge NBC News.

- Vi trenger en grundig etterforskning av praksisen og forholdene ved banen før noen flere løp avholdes. Jeg mener vi må gå nøye gjennom hvilke medisiner som blir gitt til hestene og under hvilke omstendigheter det skjer, fortsetter senatoren.

KLAR TALE: Senator Dianne Feinstein går hardt ut mot Santa Anita Park. Foto: Chip Somodevilla (Afp / NTB scanpix)

Representanter for NTRA, en organisasjon som jobber for interessene til hesteløp, mener imidlertid at Santa Anita ikke bør bli stengt. Ifølge organisasjonen jobber banens eiere sammen med de som regulerer hesteløp i California med å adressere det Feinstein påpeker.

Ble stengt

Skulle Santa Anita Park bli stengt igjen, vil det være andre gang i år. Etter at den 21. hesten mistet livet denne sesongen, ble banen stengt 5. mars for evaluering.

Eksperter gjennomførte en rekke undersøkelser, og da banen ble gjenåpnet var det med flere endringer. Trenere ble nødt til å søke om tillatelse om å trene hestene på banen to dager i forveien, jockeyer måtte erstatte piskene med et mykere materiale og det ble innført restriksjoner på medisiner som blir gitt til hestene

MANGE LØP: Santa Anita Park er en kjent bane for hesteløp. Foto: (AP/NTB Scanpix)

Banene ble åpnet mot slutten av mars. Fire hester har dødd siden den gang, skriver CNN. Talsperson for Santa Anita Park, Stefan Friedman, sier til kanalen at banen er trygg.

- Alle må vite det faktum at hestene er i første rekke. Hvis ikke du setter sikkerheten til hesten først, er du ikke velkommen her, sier Friedman.

Været mulig årsak

Også i fjor var det 26 hester som mistet livet ved Santa Anita Park. Men det var over en hel sesong og 758 løp. Nå har samme antall dødsfall skjedd på 626 løp. Sesongen slutter 23. juni.

Flere har spekulert i at den uvanlig våte vinteren i California har bidratt til dødsfallene ettersom det har gjort banene for myke.

De fleste dødsfallene har kommet av skader på hestenes bein, som bærer enorm vekt. Når beinene blir skadet får det dessverre store konsekvenser.

Å holde en hest rolig så beinet kan lege ordentlig er bortimot umulig, og det kan føre til en risiko for infeksjon, betennelse og problemer med blodsirkulasjonen. Det er også usannsynlig at hesten blir helt helbredet. Derfor pleier eierne å avlive hestene når de får store skader på beinene.

PROTESTER: Mange er klar i sin tale om Santa Anita Park. Her fra 6. april i år. Foto: Mark Ralston (AFP/NTB Scanpix)

Selv om forholdene på banen blir satt i fokus, mener noen eksperter at det bare er en del av problemet, og at industrien må kikke nærmere på hvordan hestene blir trent og hvilke medisiner de blir gitt, skriver CNN.

- Vi må fikse det

Santa Anita Park er ikke den eneste banen i USA der hester dør. Mellom 2009 og 2018 var det 6134 hestedødsfall på baner i USA. Det er imidlertid en nedgang. I 2009 var det 790 hestedødsfall, mens det i fjor var 493.

På Santa Anita har utviklingen vært negativt. Det er ikke noe banen er fornøyd med, ifølge talsperson Stefan Friedman.

- Vi aksepterer det ikke når folk sier at hestedødsfall er uunngåelig. Vi gjør alt vi kan for å få tallene så nærme null som mulig. Hvis ikke det er det vi sikter på, så gjør vi ikke jobben vår. Vår førsteprioritet er sikkerheten til hestene, forsikrer Friedman.

Senator Dianne Feinstein er uansett klar på at noe må gjøres hvis hesteløp skal fortsette i USA.

- Baner i USA har en betydelig høyere dødsrate enn baner utenlands, hevder senatoren.

- Vi må erkjenne at vi gjør noe feil i dette landet og fikse det. Hvis vi ikke klarer det, må vi vurdere om hesteløp har en framtid her, uttaler Feinstein.