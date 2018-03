27-åring dømt for voldtekt og voldtektsforsøk

En mann er dømt til fem og et halvt års fengsel for voldtekt og to voldtektsforsøk. Mannen overfalt til sammen fire kvinner i Tønsberg sentrum i fjor.

27-åringen fra Syria var i utgangspunktet tiltalt for tre voldtektsforsøk og ett tilfelle av seksuell handling mot en fjerde kvinne. Da saken gikk for Tønsberg tingrett forrige uke, endret aktoratet det ene punktet om voldtektsforsøk til fullbyrdet voldtekt, skriver Tønsbergs Blad.

Voldtekten mannen er dømt for, skjedde utendørs i Nedre Langgate i Tønsberg sentrum. Den ble avbrutt av folk som var i området og så hva som skjedde. De tre andre angrepene skjedde etter at han hadde blitt med eller fulgt etter ofrene hjem sent på natten.

Mannen erkjente ikke straffskyld for voldtekt eller voldtektsforsøk, men innrømmet seksuell handling mot noen som ikke samtykket til det. Retten fant ham skyldig i en voldtekt, to voldtektsforsøk, ett tilfelle av seksuell handling uten samtykke, i tillegg til ett tilfelle av kroppskrenkelse.

I tillegg til fengselsstraffen på fem og et halvt års fengsel, er alle de fire ofrene tilkjent 100.000 kroner hver i erstatning.

