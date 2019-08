27 soldater behandles for øye, lunge, og hudskader etter HV-øvelse

- I dag skjedde det som ikke skal skje.

(Avisa Nordland): Rundt klokken 09.00, torsdag morgen, gikk alarmen ved Drevjamoen utenfor Mosjøen i Nordland. En røykgranat gikk utilsiktet av ved en av skytebanene i militærleiren. Røyken la seg som et teppe rundt skytebanen, og totalt 27 soldater skal ha kommet i kontakt med røyken eller gassen.

– Vi har nå 27 soldater inne til observasjon på sykehuset i Mosjøen. Der skal de etter HMS-reglene ligge i minst 24 timer.

Pårørende

Det sier sjef for HV-14, oberstløytnant Bengt Henriksen, til Avisa Nordland.

En person ble beskrevet som moderat til alvorlig skadd etter hendelsen. Politiet og Arbeidstilsynet foretar sine undersøkelser på Drevjamoen, men Henriksen har beordret en ekstern gransking.

– Jeg har nå anmodet om en ekstern granskningskommisjon for å bringe fakta på bordet. Vi har foreløpig ikke status for granaten, eller hvordan det ledet til at den gikk av. Nå skal vi granske hendelsen, og sikre at dette er noe som ikke skjer igjen, sier Henriksen.

Han forteller at ledelsen i HV-14 alltid tar sikkerheten på alvor under øvelser.

– I dag skjedde det som ikke skal skje, og det skal vi sørge for at ikke skjer igjen, sier Henriksen.

Hans fokus har torsdag vært på å få soldatene til behandling, og få varslet alle pårørende.

– Jeg har beordret alle om å ringe hjem til sine pårørende, men jeg kan foreløpig ikke bekrefte at dette er gjort.

– Hva er status på personen som ble beskrevet som moderat til alvorlig skadet?

– Det må dere ta med sykehuset på Mosjøen.

Skader

Det er over 220 soldater involvert i øvelsen. De aller fleste er fra Salten-området. Øvelsen for de 194 som ikke ble rammet av gassen.

– Dette er en gass som benyttes for å røyklegge et område for å skjule soldatene. Det er ikke en form for kjemisk gass, sier Henriksen.

Ifølge NRK får pasientene behandling for øyeskader, lungeskader og hudskader.

– Så langt har 19 pasienter fått behandling. De har fått moderate og lette skader etter at røykgranaten gikk av. De vil alle bli observert på sykehuset i Mosjøen i minst ett døgn, sier avdelingsoverlege Gunnleiv Birkeland til NRK.

Ingen av soldatene som er involvert i øvelsen, er profesjonelle soldater.