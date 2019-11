28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin i Sandnes

Den da 27 år gamle mannen ble i fjor siktet for drapet på sin 55 år gamle far. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Den 28 år gamle mannen som var tiltalt for drapet for sin far i Sandnes i fjor vinter er dømt til 16 år i fengsel.

En 28 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til 16 års fengsel for å ha drept sin far, melder Stavanger Aftenblad. Drapet på den 55 år gamle mannen skjedde i en leilighet på Austrått i Sandnes natt til lille julaften i fjor. Den 28 år gamle mannen skal gjentatte ganger ha slått faren i hodet med et brannslukningsapparat. Dette resulterte i omfattende hodeskader, og 55-åringen døde kort til etter av skadene. Tiltalte varslet selv politiet og har erkjent drapet. – Drapet er nøye planlagt. Det er kynisk, brutalt og grusomt, sa aktor Oddbjørn Søreide i retten ifølge Aftenbladet. Dommen på 16 års fengsel er i tråd med aktors påstand. Tiltaltes forsvarer, advokat Vegard Bråstein, sier til Aftenbladet at hans klient vil ta betenkningstid på om dommen skal ankes eller ikke. Les også Siktet mann erkjenner drap i Sandnes

