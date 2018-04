29-åring dømt for å «stalke» ekskjæresten

En 29 år gammel mann er dømt til to og et halvt års fengsel etter «stalker»-paragrafen. En av de første sakene med den nye paragrafen, sier politiadvokat.

– Tiltalte har gjennom flere år trakassert, sjikanert, truet og forfulgt fornærmede. Truslene har omfattet drap, voldtekt, vold, kidnapping og angrep på nærstående, konkluderer Asker og Bærum tingrett, skriver Budstikka.

I perioden oktober 2016 til april 2017 skal det ha vært 4.000 kontaktforsøk fra mannen. Kvinnen var kjæreste med mannen fra hun var 15 til 19 år. Punktene i tiltalen inneholder også innbrudd i leiligheten til kvinnen, talemeldinger, SMS-er og skadeverk.

Lovverket mot «stalking» ble skjerpet sommeren 2016 med forfølgelse lagt til i den nye lovteksten.

– Jeg fant ikke rettspraksis i Lovdata, så det må i hvert fall være en av de første sakene, sier aktor og politiadvokat Carl Johan Løken.

Strafferammen er på inntil fire års fengsel. Retten mener stalkingen kvalifiserer til halvannet års fengsel. Med de andre punktene ble straffen to og et halvt år.

Aktors påstand om to og et halvt års fengsel var med seks måneder som betinget og en prøvetid på hele fem år med vilkår om at han overholder kontaktforbudet mot ekskjæresten. Han må også betale 50.000 kroner i oppreisning.

