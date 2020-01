3 grader i vannet: Her har badesesongen startet

Badstutilbudet ved Operahuset har gjort vinterbading enda mer populært.

OPERASTRANDA, OSLO (Nettavisen): - De fleste som kommer hit til badstuene er ganske tøffe og pleier å bade, sier badstuvert Sveinung til Nettavisen og løser billett etter billett til tre vedfyrte badstuflåter rett ved hovedstadens operahus.

Klokka er sju om morgenen, gradestokken viser rundt 7 grader i lufta, 3 grader i vannet, det er januar 2020, ekstremværet «Didrik» har akkurat vært på besøk og gjort adkomsten langs strandpromenaden litt mer krevende enn vanlig.

Nytt badstutilskudd

Men folk kommer - én og én og to og to - for å ta badstue og for å bade. Her på Operastranda er badesesongen i full gang allerede - om den i det hele tatt har tatt noen pause.

- Jobben min er å fyre opp badstuene og se til at alt går riktig for seg. «Anda» er det siste tilskuddet i badstuflåten. Den ble åpnet tirsdag og er en rund badstue der du kan sitte og ha panoramautsikt ut over fjorden, forklarer Sveinung og viser oss inn.

Frivillig innsats

«Anda» fikk sin dåp av kulturbyråd Rina Mariann Hansen tirsdag. Det er den frivillige foreningen Sørenga Badstuflåte som driver badstuene. Tilbudet tiltrekker seg både osloboere og tilreisende.

- Anda er nyeste tilskudd i fugleflokken ved Operastranda, som til nå har bestått av den røffe, dugnadsbygde Måken og elegante designbadstuen Skarven, forteller Sverre Jervell, styreleder i Sørenga Badstuflåte, ifølge en pressemelding fra Oslo kommune.

Anda er utformet av Borhaven Arkitekter, Fjord Ingeniører og Atelier Breuil, og er et bygg som skiller seg ut med sin runde form. Den er utstyrt med to skifterom og eget badeplatå. Inne i badstua ser du mot Hovedøya.

ORKESTERPLASS: Slik ser det siste tilskuddet til badstuflåten ved Operastranda ut innvending. Bak ovnen er det et panoramavindu med utsikt mot Hovedøya. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Ny badstue under bygging

Senere i vinter kommer også badstuflåten Havørnen, som nå er under bygging på Bygdøy.

- Sørenga Badstuflåtes målsetning er å gjøre Oslofjorden - med helårsbading og badstue - tilgjengelig for flest mulig. Vi baserer oss på dugnad, frivillig innsats og midler fra ideelle stiftelser for å holde prisene nede, sier Jervell.