30-åring tiltalt for rasisme mot drosjesjåfør: - Jeg er hvit, du er svart, politiet vil ikke komme

Denne uken må 30-åringen møte i retten, tiltalt for hatefulle ytringer mot en drosjesjåfør.

Drosjesjåføren måtte tåle sterk verbal skyts da han stoppet for å slippe av kunder i Heimdalsgata i Oslo for ganske nøyaktig ett år siden.

Klokken var 04 søndag morgen og den da 29 år gamle nordmannen var full og hadde kastet opp i drosjen. Både drosjesjåføren og andre på stedet oppfordret ham til å gjøre opp for seg, men den fulle nordmannen hadde andre planer.

- Din jævla neger ... du er en slave ... jeg er hvit, du er svart, politiet vil ikke komme, skal mannen blant annet ha sagt til drosjesjåføren.

Da en annen person ba ham gjøre opp for seg, sa han ifølge tiltalen:

- Nei, han er neger. Vi vet best hvordan vi skal behandle dere. Svarte skal tråkkes på.

Erkjenner delvis skyld

Etterhvert kom politiet til stedet og mannen havnet i arresten. Nå er han tiltalt for både skadeverk på drosjen, hatefulle ytringer og for ikke å ha oppgitt personalia til politiet.

Advokat Petar Sekulic forsvarer den tiltalte. Bildet er fra en tidligere rettssak. Foto: Lise Åserud (NTB)

Den 30 år gamle mannen har delvis erkjent straffskyld, men nekter straffskyld for deler av tiltalen. Hans advokat, Petar Sekulic, ønsker ikke å gå nærmere inn på hva mannen erkjenner og ikke erkjenner.

- Det er jo deler av denne opptredenen han erkjenner, men ikke alt. Dette vil han forklare seg om i retten, og jeg ønsker derfor ikke å gå nærmere inn på dette, sier Sekulic.

Prioritert type lovbrudd

Politiadvokat Maiken Brovold sier at politiet ser alvorlig på den typen hatkriminalitet som mannen er tiltalt for.

- Etterforskning og straffeforfølging av hatkriminalitet, herunder hatefulle ytringer og voldshandlinger som kan være motivert av noens hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, har generelt høy prioritet i straffesaksbehandlingen, sier Brovold.

Hun viser til riksadvokatens føringer for politi og påtalemyndighet, som uttrykkes blant annet i rundskrivet Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2020 (ekstern lenke, pdf).

- Slike lovbrudd rammer ikke bare den enkelte fornærmede, men kan lett skape redsel og utrygghet hos større grupper av befolkningen, sier hun og legger til:

- Når det gjelder denne saken konkret, ønsker jeg ikke å kommentere bevisførselen før saken skal behandles i retten.

Riksadvokaten om hatkriminalitet

Riksadvokaten er altså den øverste lederen for påtalemyndigheten i Norge. Hvert år skriver riksadvokaten hva slags kriminalitet som skal prioriteres. Hatkriminalitet er en av prioriteringene og det skrives blant annet:

Etterforsking av følgende sakstyper er prioritert av riksadvokaten i 2020:

(...) Straffbare handlinger motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonalitet, religion eller livssyn, seksuelle orientering eller nedsatte funksjonsevne (hatkriminalitet).

På side 13 i oversikten skriver riksadvokaten nærmere:

Såkalt hatkriminalitet skal fremdeles vies særskilt oppmerksomhet. Riksadvokaten er meget tilfreds med at flere politidistrikter har hatt kriminalitetsformen på agendaen ved fagdager i 2019. I regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016-2020 understrekes at den ønsker at hatkriminalitet prioriteres i alle politidistrikter, og at politimestrene må sørge for at hatkriminalitet får nødvendig oppfølging. Politiet må også ha oppmerksomhet mot hatefulle straffbare ytringer rettet mot politikere og andre samfunnsdebattanter som er egnet til å påvirke ytringsklimaet på en så negativ måte at enkelte enten trekker seg fra politikken eller velger ikke å delta i samfunnsdebatten.