3.000 bysykler triller ut i Oslos gater rett over påske

Mange av Oslos gater er isfrie, men til tross for mye grus og noen stativer gjemt under snøen, rulles 3.000 bysykler ut innenfor Ring 1 rett over påske.

Startskuddet for utrullingen er 4. april, og i år er antallet sykler økt fra 1.800 til 3.000. Innenfor ring 2 og 3 åpnes bysykkelsesongen så fort det er mulig, skriver Dagsavisen.

– Den snørike vinteren har skapt litt problemer for oss, og fortsatt er det stativer som ligger under snø, sier Axel E. Bentsen i Urban Infrastructure Partner, operatøren som eier og driver bysykkeltjenesten i Oslo på oppdrag fra Clear Channel Norway.

Bysykkeltilbudet er populært – i 2017 ble det syklet over 2,6 millioner turer, en halv million flere turer enn året før. I snitt syklet hver bysykkelsyklist 51 turer i fjor, fem flere enn i 2016. Bysykkelen «Monika» var mest aktiv og effektiv i fjor, med hele 3.396 turer.

De mest populære hentestedene er St. Hanshaugen og Olaf Ryes plass, mens Aker Brygge og Olaf Ryes plass er de mest populære parkeringsstedene.

(©NTB)

