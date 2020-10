30.000 kroner i koronabot

En person i Tromsø har fått en bot på 30.000 kroner.

Ifølge Troms politidistrikt har vedkommende ikke overholdt isolasjon- og karantenebestemmelsene etter ha å fått påvist covid-19-smitte.

Det skriver politiet på Twitter klokken 14.26.

Ifølge politiet er det snakk om en voksen mann:

– Mannen har fått forelegget fordi han har vært innom en dagligvarebutikk ved to anledninger til tross for at han dagen før hadde fått bekreftet koronasmitte, utdyper politiadvokat Ronny Jørgensen til iTromsø.

Årsaken til at mannen dro på butikken er ganske enkel:

– Ifølge ham selv så var det fordi han ville handle mat, sier Jørgensen til Nettavisen.

Koronaforelegg har så langt variert i størrelse, men i flere saker har personer fått bøter på 20.000, som i denne fra mars og i denne tidligere i oktober.

At Troms politidistrikt velger å bøtelegge 30.000 kroner begrunner Jørgensen slik:

– Det handler om at han ved to forskjellige anledninger vært innom butikk. Det er ikke én runde det er snakk om.

Tipset om at mannen brøt karantenereglene fikk politiet gjennom publikum.

– Hvis noen har en kompis som de vet skal være i isolasjon, og de ser vedkommende på butikken, hva er deres oppfordring til førstnevnte da?

– Hvis man vet at noen er smittet, så ønsker vi selvfølgelig at det blir satt i verk tiltak som først og fremst forebygger videre smitte - det er det viktigste, men oppi det her så er det greit å få tips om det, det er det, svarer Jørgensen.

Mannen har ikke tatt stilling til boten enda.

Jørgensen opplyser også om at mannen er i isolasjon nå:

– Han skulle jo vært det hele tiden, men ifølge ham selv skal han være i isolasjon fremover. Vi kommer ikke til å stasjonere en patrulje for å sørge for det, men vi er selvsagt oppmerksomme rundt vedkommende, sier Jørgensen og kan opplyse om at smittesporing er satt i gang.