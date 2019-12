30.000 personer i Narvik og Ofoten bes om å holde seg hjemme

Beredskapskoordinatoren i Narvik kommune ber folk om å holde seg hjemme, ifølge TV 2.

- Dette gjelder alle i hele Narvik og Ofoten-området. Har du ikke noe ute å gjøre, bør du heller bli hjemme, sier Iris Bartholsen, beredskapskoordinator i Narvik kommune.

- Det er fare for flom, ras og underkjølt regn som fører til vanskelige kjøreforhold. Det skal bli spesielt dårlig vær fra i natt og fremover, sier Bartholsen til TV 2.

Det er meldt opp mot 90 millimeter nedbør mellom tirsdag kl. 18.00 og onsdag kl. 18.00, melder kommunen på sine hjemmesider.

De siste timene har politiet meldt om flere ulykker i området. Klokken 15.06 kom meldingen om at en buss hadde kjørt av veien ved Virak i Ofoten. Det er ikke meldt om personskader her.

Bare elleve minutter senere, klokken 15.17, meldte Nordland politidistrikt også ifra om at to vogntog hadde sklidd inn i hverandre, denne gangen i Trældal i Ofoten. Heller ikke her kom noen til skade, men det skal være svært glatt på stedet.

Meteorologene har flere farevarsler ute for området. I Ofoten er det sendt ut rødt farevarsel for stor snøskredfare for både tirsdag og onsdag.

«Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse», er meldingen på Yr.no sin oversikt over farevarsler. Der skriver de også om at det vil komme mye regn i området:

«Fra tirsdag kveld ventes mild og fuktig luft over Nordland som vil gi mye regn, lokalt oppi 70-100 mm på 24 timer, først i sør. Mest regn ventes natt til onsdag i Salten og Ofoten».