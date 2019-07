32 millioner bompasseringer i de nye bomstasjonene i Oslo

Det har vært en tredobling av bompasseringene i Oslo i juni. Men inntektene fra de nye bomstasjonene blir imidlertid ikke gitt ut før i neste uke.

1. juni åpnet 52 nye bomstasjoner i Oslo, og flere bilister måtte begynne å betale bompenger. Fjellinjen, som drifter bommene, ville først ikke gi ut trafikktallene for den første måneden, men etter at Nettavisen omtalte saken satte departementet foten ned og ba dem om å gi ut tallene.

Og onsdag kom tallene for bomstasjonene.

De viser en trafikknedgang på cirka 2 prosent i Oslo og Akershus, ifølge en pressemelding fra Fjellinjen. Tallene er hentet fra bomstasjoner som er sammenlignbare før og etter endringen 1. juni.

Fra 10 millioner til 32 millioner passeringer

Det totale trafikkvolumet i de sammenlignbare bomstasjonene i juni 2019 er 6,3 prosent lavere enn i juni 2018, men korrigert for flere helligdager i juni 2019 enn året før er nedgangen på cirka 2 prosent.

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra omtrent 10 millioner passeringer i juni i fjor til cirka 32 millioner passeringer i juni i år. Økningen skyldes at det nå er flere bomstasjoner som registrerer passeringer, og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.

Politikernes uttalte mål har vært å redusere trafikken i Oslo med bomstasjonene.

- Viktig at man viser fram

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i samferdselsdepartementet mente det ikke var noen grunn til å vente med å gi ut bomtallene.

- Grunnen til at vi gjør det er at det er etterspørsel etter hvordan tallene er. Fjellinjen er opptatt av at det er en del usikkerhet i tallene, det har jeg forståelse for, men jeg har bedt dem om å gå ut med tallene, sa statssekretær Tommy Skjervold (Frp) til Nettavisen tirsdag ettermiddag.

BA OM TALL: Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i samferdselsdepartementet ba tirsdag Fjellinjen om å gi ut dataene fra de nye bomstasjonene i Oslo. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Statssekretæren mener Fjellinjen heller får forklare usikkerheten i tallene.

- Lokalpolitikere ønsker nå å se tallene. Det er valgkamp og de nye bomstasjonene er omdiskutert. Sånn sett mener jeg det er viktig og riktig at man viser fram de tallene man har, selv om det hefter usikkerhet ved dem, sa Skjervold.

Gir ut inntekter neste uke

Fjellinjen ville først ikke gi ut tall på inntektene fra de nye bomstasjonene før i september.

- Vi rapporterer inntektene våre til Oslo børs hvert tertial og kan derfor ikke gå ut med disse før de er rapportert. Neste rapportering er i september og etter dette vil inntektene være offentlig tilgjengelig, opplyste Fjellinjens kommunikasjonssjef, Håkon Nordahl tirsdag.

Men i pressemeldingen som kom onsdag ettermiddag informerer Fjellinjen at inntektene fra de nye bomstasjonene vil offentliggjøres så fort regnskapet for juni er ferdigstilt, hvilket vil si i slutten av neste uke.

«I tillegg jobber vi med hvordan vi kan utvide rapporteringen av trafikkutvikling for de nye bomstasjonene som kom i drift 1. juni 2019. Det arbeidet vil pågå til over sommeren», heter det i pressemeldingen.

Det er nå totalt 83 bomstasjoner i Oslo.