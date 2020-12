32 personer anmeldt etter fester i Oslo og Bergen

Politiet i Oslo og Bergen måtte stanse flere fester natt til søndag.

Politiet i Oslo stanset natt til søndag en fest i en enebolig på Skøyen i Oslo etter klage på støy fra naboer. Nå kan 16 festdeltakere vente seg en bot.

Politiet stanset festen ved 1.30-tiden natt til søndag.

– Patruljen på stedet anslår at det var 20 til 25 personer til stede. Dette dreier seg om unge folk og flere stakk av da vi kom, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier naboene har opplyst at det kom to fulle maxitaxier til den aktuelle boligen i løpet av kvelden.

– I alt blir 16 ungdommer anmeldt for brudd på smittevernreglene. De kan vente seg en bot, sier Pedersen.

Ifølge operasjonslederen har politiet i Oslo fått mange klager på støy natt til søndag, men patruljene i hovedstaden har ikke avdekket andre alvorlige brudd på smittevernreglene.

– De andre festene vi har rukket å dra innom har holdt seg til et lovlig antall deltakere.

I Bergen har 16 personer blitt anmeldt etter to forskjellige fester.

Operasjonsleder Eivind Hellesund sier til Bergens Tidende at på den ene festen i 01-tiden var seks personer samlet, menn og kvinner i 20- til 40-årsalderen. Politiet dro ut etter at naboer hadde meldt om festbråk.

I Bergen er det egne regler for at man ikke kan være mer enn fem personer i private sammenhenger. Fredag sa byråd Valhammer at man skulle følge nasjonale regler fremover, men denne forskriften trer ikke i kraft før mandag. Det var det tydeligvis ikke alle som hadde fått med seg.

Et par timer senere, opplyser Hellesund, dro politiet ut til en annen fest – denne gangen i Bergen sentrum. Der skal ti personer ha vært samlet, alle menn eller kvinner født på 90-tallet, ifølge operasjonslederen.

