Ved midnatt natt til tirsdag var det registrert 322 nye smittetilfeller i Norge. Av disse var i 83 Oslo.

I alt var det ved midnatt natt til tirsdag registrert 36.150 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Rundt 2,2 millioner er nå testet for koronaviruset i Norge.

129 koronapasienter var mandag innlagt på sykehus. Det var seks flere enn dagen før.

Til sammen er 332 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

83 nye koronatilfeller i Oslo – 46 færre enn ukesnittet

Det er registrert 83 smittede i Oslo siste døgn. Det er 46 færre enn gjennomsnittet den siste uken, som var på 129 smittede per dag.

83 smittede er fire flere enn dagen før, og 83 færre enn samme dag forrige uke, viser oppdaterte tall fra Oslo kommune.

Det er også 70 færre enn gjennomsnittet de siste to ukene, som var på 153 smittede per dag. Det er totalt 2.149 smittede i Oslo de siste to ukene.

