339 fikk kjøreforbud etter storkontroll

De siste dagene har Statens vegvesens kontrollører vinket inn over 5000 tungbiler til kontroll. Det viste nedslående resultater hos 339 av kjøretøyene.

- Dette har vært en kjempeinnsats for trafikksikkerheten. Selv om tallene viser at de fleste tungbilene som er innom oss har alt i orden, er det viktig å holde igjen de kjøretøyene som ikke har noe på veien å gjøre, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Erik Wolff, i en pressemelding.

Av de over 5000 tungbilene som ble kontrollert, ble 1181 holdt igjen etter en kort sjekk. Av disse fikk 339 kjøreforbud og 51 førere ble anmeldt.

Storkontrollen ble holdt sør for Oslo, på kontrollplassene på Taraldrud, Støkken, Svartskog og Måna ved Oslofjordtunnelen.

- Illeluktende og rennende last

Fellesnevnerne for de fleste ilagte kjøreforbudene var dårlig sikret last, for mye last, tekniske mangler og dårlig sikt.

Blant annet ble det avdekket flere tilfeller av rennende last, som kan føre til glatte og grisete veier.

- Det dreier seg om biler som er fulle av fisk eller søppel, der det renner illeluktende vann ut fra lasterommene. Ikke bare kan dette være veldig grisete, men det fører også til glatt veibane. Det kan være spesielt farlig for motorsyklister. De som blir stoppet med rennende last, må få stoppet avrenningen før de får kjøre videre, sier Wolff.

- Grove brudd

I tillegg fikk 79 sjåfører fikk kjøre videre etter å ha fjernet gjenstander som dekket frontruta.

- Det er noen som gjør det litt for hjemmekoselig i førerhytta si. Når dette går ut over utsynet og trafikksikkerheten må vi si ifra, sier Wolff.

Av de 51 anmeldelsene kom 36 som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

- Når vi går til det skrittet å skrive en anmeldelse for brudd på kjøre- og hviletid, så snakker vi om svært alvorlige brudd eller det vi mener er bevisst juks eller manipulering. For de fleste av oss sier det seg selv at man skal være godt opplagt når man sitter bak rattet på en tungbil, men vi ser dessverre at enkelte gambler med egen og andres sikkerhet ved å ta altfor korte pauser, sier Wolff.

I tillegg til 62 kontrollører fra Statens vegvesen, deltok også 12 observatører fra Sverige, Danmark og Finland.