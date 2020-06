3500 avvik ved Oslos sykehjem - klart flest på kommunale

Ved private sykehjem har antall avvik gått ned så langt i år.

Sykehjemsetaten i Oslo kommune har nå offentliggjort en rapport over avvikene ved byens sykehjem i første kvartal i 2020, og tallene viser at det er særlig ved kommunale sykehjem at avvikene har økt under korona-krisen.

Sammenlignet med første kvartal i 2019, er det meldt 605 flere avvik ved kommunale sykehjem, og 594 færre avvik ved private sykehjem. Totalt ble det meldt inn 3507 avvik ved institusjonene.

Avvikene dreier seg i hovedsak om brudd på regler for smittevernsutstyr, covid-19, bemanning, trusler og vold. Men ved korona-utbruddet i mars, var det en nedgang i HMS-avvik (helse-, miljø- og sikkerhet) sammenlignet med avvik ved trusler og vold.

I perioden er det meldt om 32 korona-dødsfall ved sykehjemmene.

Disse har flest avvik

Ved Oslo kommunes 22 kommunale sykehjem og helsehus ble det totalt meldt inn 2031 avvik i første kvartal. Dette er en økning fra 1426 avvik i samme periode i fjor.

Ellingsrudhjemmet har meldt flest avvik, med 223 avvik fordelt på 146 plasser.

Ilahjemmet har meldt færrest avvik, med 21 avvik fordelt på 47 plasser.



Ved kommunens 20 private sykehjem, ble det til sammenligning meldt inn 1476 ulike avvik i første kvartal. Dette er en reduksjon fra 2070 avvik i første kvartal i 2019.

Oppsalhjemmet har meldt flest avvik, med 288 avvik fordelt på 151 plasser.

Jødisk bo- og seniorsenter har meldt færrest avvik, med 16 avvik fordelt på 22 plasser.





FLEST AVVIK: Ved det privatdrevne Oppsalhjemmet i Oslo ble det meldt inn flest avvik i første kvartal, totalt 288 avvik.

- Avvikene vil variere

Etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten sier forskjellene i antall avvik mellom private og kommunale sykehjem vil variere.

- Det ser vi når vi lager våre årlige avviksrapporter som sammenstiller trender og utvikling, for å iverksette nye tiltak. Sammenlignet med tilsvarende periode er det nå tre færre private sykehjem. To av disse driftes nå kommunalt og et er midlertidig avviklet fordi det bygges nytt sykehjemsbygg på tomten, sier Jagmann til Nettavisen.

Kommunen har det siste året overtatt driften av Uranienborghjemmet og Ullerntunet, og Lambertseterhjemmet er avviklet fordi det bygges nytt sykehjemsbygg.

- Sykehjemsetaten utvikler prosedyrer for håndtering av covid-19 i tråd med de til enhver tids gjeldene råd fra Folkehelseinstituttet som brukes på både kommunale og private sykehjem. Vi anskaffer smittevernutstyr til alle sykehjem uansett driftsform og fordeler dette til de sykehjemmene som har behov for utstyr, påpeker Jagmann.

MØRKETALL: Etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten tror det er mørketall på avvik på grunn av korona-pandemien. Han mener forskjellene mellom private og kommunale sykehjem vil variere.

- Vi er bekymret

Han tror likevel at det er mørketall, og at avvikstallene er enda høyere.

- Vi er bekymret for at det meldes for lite covid-19 relaterte avvik på grunn av mange faste medarbeidere i karantene og en hektisk arbeidshverdag, og vil følge dette opp spesielt framover, sier Jagmann.

Etatsdirektøren sier samtidig at et høyt antall avvik er et kvalitetstegn.

- Mange meldte avvik er et kvalitetstegn og vi jobber systematisk for å øke antallet meldte avvik. Vi har 10.000 ansatte som går nærmere en million vakter årlig for å gi beboerne helsetjenester i 1,5 millioner liggedøgn. Det er årlig rundt 15.000 avvik og vi trenger flere avvik for å få enda mer verdifull innsikt for å iverksette tiltak for å gi beboerne bedre tjenester og medarbeiderne en bedre arbeidshverdag, sier han.

Han forteller at de på grunn av covid-19 vil innhente avvik fra sykehjemmene hver måned framover.

Frp: - Viktig med en miks



Leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen, mener imidlertid at forskjellen mellom kommunale og kommersielle sykehjem viser at det bør være både begge deler i kommunen - noe det rødgrønne byrådet ikke ønsker.

- Tallene fra sykehjemsetaten viser nå at det er en oppgang i antall kommunale avvik, og en nedgang på kommersielle sykehjem. Dette kan ha sammenheng med at kommersielle sykehjem har lavere sykefravær, og en høyere fagdekning på sykehjemmene sine, sier Stenersen til Nettavisen.

MIX: Leder av helse- og omsorgsutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp), mener avvikstallene fra Sykehjemsetaten viser at det bør være en miks av kommunale og kommersielle sykehjem i hovedstaden. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

- Dette fører igjen til lavere bruk av vikarer, økt kompetanse, og mer stabile jobbmiljøer. I kontraktene på kommersielle sykehjem er også en rekke kvalitetskrav skrevet inn. Derfor er det så viktig at Oslo fortsetter å ha en miks av kommersielle, ideelle og kommunale sykehjem, dette øker kvaliteten både for de eldre på sykehjem, de pårørende og de ansatte, sier mener hun.

Døde på 10 sykehjem

Totalt er har det altså vært 32 korona-dødsfall blant beboere på sykehjemmene i Oslo, og ifølge Sykehjemsetaten er det beboere på langtidsinstitusjonene som rammes spesielt hardt av pandemien.

- Det har vært beboere som har dødd etter å ha blitt syke med covid-19 på 10 av 42 institusjoner i Oslo. Av de ti sykehjemmene er det både kommunal, ideell og kommersiell driftsform, sier Jagmann, som ikke ønsker å utdype tallene ytterligere.

Denne uken ble det også kjent at det er et nytt smitteutbrudd ved det kommunalt drevne Furusethjemmet. Første medarbeider ble bekreftet smittet mandag 15. juni. Det ble igangsatt smittesporing, testing og karantene- og isolasjonstiltak.

- Fire medarbeidere og fire beboere er bekreftet syke med covid-19. Det gjennomføres fortløpende tester av beboere og medarbeidere for å finne ut om flere er smittet. Vi setter inn ekstra ressurser for å bistå i smitteoppsporingen og sikre riktig bruk av smittevernutstyr, opplyser etatsdirektøren i en pressemelding.

NYTT UTBRUDD: Her ved det kommunalt drevne Furusethjemmet er det nå utbrudd av covid-19-viruset, og flere ansatte er satt i karantene. Fire ansatte og fire pasienter er bekreftet smittet av viruset. Foto: Oslo Kommune

Det er innført et midlertidig besøksforbud på Furusethjemmet til og med mandag 22. juni. Til nå er det gjennomført tester av 85 beboere, og mange medarbeidere er testet og satt i karantene.

- Dette er en påminnelse på at det er viktig at man fortsatt holder avstand i sommervarmen, følger smittereglene, og tester seg ved mistanke om mulig smitte. Dette er en dugnad for risikogruppene, og det er fortsatt fare for liv og helse, sier Stenersen.

Fem beboere er syke

Ifølge Sykehjemsetaten er det medarbeidere med påvist smitte i tilknytning til 12 av 42 institusjoner i Oslo.

Totalt er det gjennomført 2843 tester av totalt rundt 4100 beboere og pasienter på institusjonene. 64 av beboere har blitt friske etter å ha vært syke med covid-19. Fem beboere på langtidshjem er syke med viruset.

Det er gjennomført 3104 tester av totalt rundt 10.000 medarbeidere. 140 medarbeidere er friske etter å ha vært syke med covid-19, og 20 medarbeidere er syke med viruset. 59 medarbeidere er i hjemmekarantene.

Alle beboere og medarbeidere som får indikasjoner på smitte testes.