3581 personer er nå korona-smittet - 302 pasienter er innlagt på sykehus

Kraftig økning på en dag - men det er ikke hele sannheten.

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at det nå er 3581 som har fått påvist smitte i Norge, en økning på hele 425 personer på et døgn.

Dette er den klart største økningen på et døgn som så langt er registrert, men økningen kommer etter torsdagen da det var en unormalt lav økning. Det tyder på at det er forsinkelser i tallene etter at de endret rapporteringsmetode.

- Det er ca. 1-2 dager forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer), og bruk av prøvetakingsdato vil gi en bedre beskrivelse av utviklingen over tid, melder FHI i sin daglige rapport.



Totalt er 78.036 personer nå testet, og rundt fire prosent av testene er positive.

Per fredag 27. mars var 302 personer lagt inn på sykehus med covid-19. 76 av disse fikk invasiv respiratorbehandling.





Dagsrapporten oppsummert

Det er meldt totalt 3 581 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) per 26.03.2020 kl. 24.00



Det er 302 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19, ifølge tall fra Helsedirektoratet per 27.03.2020 kl. 12.30.

Det er totalt 112 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet, i følge Norsk intensivregister per 27.03.2020 kl. 08.00. Av disse er 81 fortsatt innlagt.

Gjennomsnittsalderen er 59 år (min 14 år – max 93 år).

Åtte prosent var yngre enn 40 år, 65 % var 40–69 år, og 27 % var 70 år eller eldre.

77 % er menn. 50 % er registrert med én eller flere underliggende risikofaktorer.

Det er totalt 16 dødsfall varslet til FHI (per 27.03.2020 kl. 08.00. Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (min 69 år – max 94 år).

Totalt 78 036 personer er rapportert testet for covid-19, pr. 26.03.2020 kl. 15.00. I gjennomsnitt har rundt 4% testet positivt gjennom utbruddet så langt, men andelen positive har hatt en oppgang de seneste dagene.



