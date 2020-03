36 døde av koronasmitte i Sverige - ber folk unngå køer og trengsel

Svenskene vil ikke stenge skoler og serveringssteder. Slik møter de virusutfordringen.

Det meldes tirsdag om 2272 smittetilfeller i Sverige. 36 personer er døde etter koronasmitte. Et av de nye tiltakene i Sverige er å fjerne køer og trengsel på serveringsstedene og bare tillate servering ved bordene.

Sosialminister Lena Hallengren opplyste tirsdag at det fra nå av bare blir tillatt med servering ved bordene på restauranter, barer og kafeer. Hun betegner koronasituasjonen som alvorlig og sa at smittespredningen nå pågår over hele landet, skriver Aftonbladet.

Det ble redegjort ytterligere for den nye restaurantforskriften på Folkhälsomyndighetens pressekonferanse klokka 14.

Her sa Anders Wallensten at målet er å unngå trengsel og han ba kommunale myndigheter sørge for at den nye forskriften blir fulgt opp lokalt.

Svenskenes koronatiltak handler for en stor del fortsatt om å formane og oppfordre befolkningen om å følge de råd helsemyndighetene har. Til forskjell fra Norge har svenskene for eksempel ikke gått til det skritt å stenge skoler og barnehager. Når det gjelder reiserestriksjoner, uttalte Wallensten dette tirsdag:

- Man bør tenke seg om før man reiser et sted og vurdere om reisen er nødvendig.

Aktiviteten på Sveriges skianlegg har vært et hett tema:

- Det har vært diskusjoner med skianlegg. Det er truffet en del tiltak for å begrense risikoen for smittespredning. Afterski er innstilt for eksempel. Der er det truffet tiltak som vi er fornøyd med, sa Wallensten på pressekonferansen.

- Vi kan ikke hindre all smittespredning, men vi skal først og fremst beskytte de eldre, understreket Wallensten.