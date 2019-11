37 personer reddet etter eksplosjon i tysk gruve

37 personer ble reddet av brannmannskaper etter en eksplosjon i en gruve i Tyskland.

Det er MDR Sachen-Anhalt som meldte at 38 personer var i gruven da det eksploderte rundt klokken 9 i dag morges.

Ifølge tysk politi ble to skadde kjørt til sykehus, mens flere andre søkte ly i et tilfluktsrom 700 meter under bakken. Klokken 11.40 meldte politiet at alle 37 gruvearbeidere som hadde vært fanget under bakken var reddet ut fra gruven.

Politiet har varslet en pressekonferanse om ulykken klokken 12.

Brannvesenet ved Teutschenthal-gruven. (Sebastian Willnow/dpa via AP). Reuters/Marvin Gaul Foto: Stringer (Reuters)

Det er foreløpig ikke klart hvordan eksplosjonen skjedde, ifølge Geiger-Unternehmensgruppe MDR SACHSEN-ANHALT, som driver gruven.

I følge selskapet jobber det rundt 100 personer i Teutschenthal-gruven.