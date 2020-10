38 nye smittetilfeller i Oslo siste døgn

661 personer er smittet de siste to ukene.

Det siste døgnet er 38 nye personer registrert smittet av koronaviruset i Oslo. Det er ni færre enn tirsdag i forrige uke.

I alt har nå 661 personer blitt registrert smittet i Oslo de siste to ukene. Det er en nedgang på seks personer fra mandag denne uken.

Tallene for smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager viser at smittetrykket er høyest i bydel St. Hanshaugen (133,5), Gamle Oslo (124,4), Grorud (122,7), Bjerke (113,7) og Grünerløkka (105,7). Ingen bydeler har insidenstall under 10, men Vestre Aker ligger lavest med 23,9 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i perioden.