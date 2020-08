40 nye smittede i Oslo hittil denne uka, mot 41 i hele forrige uke

De tre første dagene denne uka er det registrert 40 nye koronasmittede i Oslo, mot 41 i hele forrige uke. Folk må stramme inn igjen, sier smittevernoverlegen.

Smittesituasjonen i Oslo har holdt seg stabilt lav i sommer, men nå kommer en økning som skyldes flere separate saker, ifølge helsemyndighetene i hovedstaden.

- Hvis vi senker skuldrene for mye vil smitten øke. Vi må lære å leve med korona helt til en vaksine er her. Jeg er bekymret for økningen vi nå ser og ber alle om å holde avstand, holde seg hjemme om man har symptomer og ha god hygiene, sier helsebyråd Robert Steen i en pressemelding fra Oslo kommune.

Blant de smittede har noen vært på Hurtigruten, mens noen har vært på fest i Oslo.

Antallet smittede har ligget på omkring 20 per uke siden uke 27 i Oslo, mens det nå altså er oppe i det dobbelte på bare en halv uke.

- Det har vært en generell trend i hele befolkningen at man har vært litt slappere på å følge reglene i sommer. Det er viktig at man forsøker å stramme inn igjen nå som ferien er over og man kommer tilbake til vanlige rutiner igjen, sier smittevernoverlege Frode Hagen.